Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 02.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einer Baustelle im Schultrift in Moordorf durch einen bislang unbekannten Täter diverse Baugeräte entwendet. Zudem wurde in dem Gebäude eine Wand mit Farbe beschmiert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2000EUR. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Einbruch

Am Samstag, 01.04.2023, in der Zeit zwischen 02:20 und 17:30 Uhr versuchten Unbekannte mittels eine Hebelwerkzeugs in Norden, Klosterstraße, in das Vereinsheim eines Dartclubs einzudringen. Das Vorhaben misslang. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf ca. 100,- beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden, 04931/921-0

Wirdum - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten am Samstag, in der Zeit von 00:00 - 11:00 Uhr in Wirdum Tranformatorenweg 8, einen Stromverteilerkasten. Es entstand ein Schaden von ca. 100,-. Täterhinweise liegen derzeitig nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marienhafe, 04934/91059-0 oder Polizei Norden, 04931/921-0

Verkehrsgeschehen

Großheide - Verkehrsunfall

Am Samstag, kam es um 09:55 Uhr in Großheide, Westerender Straße 12 zu einem Auffahrunfall. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin wollte mit ihrem Pkw auf eine Grundstücksauffahrt abbiegen. Eine nachfolgende 54- jährige Fahrzeugführerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeugführerinnen, sowie ein Mitfahrer ( 72 Jahre ) wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- EUR. Gegen die Unfallverursacherin wird derzeitig ermittelt.

Hage - Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Pkw-Führer die Halbemonder Straße und bog in die Straße Am Edenhof ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtberechtigten LKW. Es kam zu einem Zusammenstoß. Anschließend prallte der Verursacher mit seinem Pkw gegen zwei weitere PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000,-EUR. Zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in den vergangenen Tagen in Wittmund. In der Zeit von Donnerstag 23 Uhr bis Samstag 14 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einen schwarzen Fiat 500 gefahren. Der Fiat war auf einem Parkplatz an der Finkenburgstraße abgestellt. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell