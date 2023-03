Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag auf der Bundesstraße 210 in Höhe Loppersum (Gemeinde Hinte). Die 42 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 10 Uhr in Fahrtrichtung Emden und wollte nach links in einen Feldweg fahren. Hierfür reduzierte sie ihre Geschwindigkeit, was auch ein nachfolgender 26 Jahre alter Renault-Fahrer rechtzeitig erkannte und ebenfalls abbremste. Eine 59 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hinter dem Renault bemerkte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den Renault auf. Auch ein 32-jähriger Transporter-Fahrer, der hinter dem Mercedes fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er schob durch den Aufprall den Mercedes auf die vorderen Fahrzeuge. Der 26-jährige Renault-Fahrer und der 32-jährige Transporter-Fahrer wurden leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden hinteren Fahrzeuge, der Mercedes und der Transporter, mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in Höhe des Unfalls in Richtung Emden vorübergehend gesperrt.

