POL-AUR: Aurich - Einbruch auf Baustelle

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Betrüger geben sich als Tochter aus Betrüger haben in Wittmund von einer 72 Jahre alten Frau einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Die 72-Jährige erhielt am Dienstag auf ihrem Mobiltelefon per WhatsApp eine Nachricht, in der sich Betrüger als ihre ...

mehr