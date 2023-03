Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizeistation Hinte ist neu besetzt

Norden/Hinte

Polizeistation Hinte ist neu besetzt

Die Polizeistation in Hinte ist neu besetzt. Kriminaloberkommissar Frank Mertsching übernimmt seit dem 01.11.2022 die Aufgaben des Stationsbeamten in der Gemeinde.

Er folgt damit auf Hermann Saathoff, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging.

Frank Mertsching ist 55 Jahre alt und gebürtiger Norder. Er versah zuvor seinen Dienst im Kriminal- und Ermittlungsdienst des PK Norden und war dort unter anderem in der Kriminaltechnik tätig. Mit dem Wechsel zum Stationsbeamten ist Frank Mertsching nun zwar weiter weg von Technik, dafür aber wieder nah an den Bürgerinnen und Bürgern.

"Die Arbeit in der Polizeistation bereitet mir bisher große Freude", sagt der Kriminaloberkommissar. "Ich bin gerne im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort und habe immer ein offenes Ohr. Ich helfe als polizeilicher Ansprechpartner, wo ich kann."

Nach der Pensionierung von Hermann Saathoff war die Station in Hinte vorübergehend mit wechselnden Unterstützungskräften aus der Polizeistation Pewsum und dem Polizeikommissariat Norden in Form von Sprechzeiten besetzt gewesen. Auch Frank Mertsching hatte im vergangenen Jahr die eine oder andere Sprechzeit übernommen - und ist daraufhin geblieben. "Es gefiel mir hier in Hinte so gut, es passte für mich einfach alles", sagt er.

Die Polizeistation Hinte befindet sich in der Gewerbestraße. Die Dienststelle ist werktags zu den üblichen Geschäftszeiten, auch telefonisch unter 04925 925430, erreichbar.

