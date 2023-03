Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Berauscht gefahren/Norddeich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Berauscht gefahren

Am Mittwoch hielten Polizisten ein Mofa in Hage an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norddeich - Nach Unfall geflüchtet

In Norddeich kam es zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Freitag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 13.15 Uhr, touchierte ein derzeit unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen schwarzen VW Golf. Dadurch entstand ein Schaden an der Beifahrerseite. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt auf dem Inselparkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

