POL-AUR: Wittmund - Unter Einfluss gefahren

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - E-Bike gestohlen In Aurich wurde ein E-Bike entwendet. Bereits in der Nacht zu Montag, dem 20.03.2023, haben unbekannte Täter ein graues E-Bike der Marke Stevens gestohlen. Das Zweirad stand zum Tatzeitpunkt unter einem Carport in der Straße An der Treckfahrt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Aurich ...

mehr