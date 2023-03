Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Betrüger unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor betrügerischen Haustürgeschäften in der Gemeinde Krummhörn. In dem Bereich sind derzeit verdächtige Personen unterwegs, die spontan handwerkliche Tätigkeiten anbieten. Bereits am Freitag, 17.03.2023, erreichte die Polizeistation Pewsum ein Hinweis, wonach eine Seniorin für angebotene Dacharbeiten eine fünfstellige Summe Bargeld an zwei vermeintliche Handwerker übergeben hatte. Die Polizei konnte im Nahbereich ein verdächtiges Fahrzeug stoppen und kontrollieren. Die übergebene Summe konnte sichergestellt werden. Die beiden Insassen erwartet nun ein Strafverfahren. In dieser Woche ging in Pewsum ein weiterer Hinweis auf reisende Handwerker ein. Zu einer Geldübergabe kam es hier nach ersten Erkenntnissen bisher nicht.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht, wenn spontan Handwerkerleistungen angeboten werden. Die angefangenen Arbeiten dienen in der Regel nur als Täuschung und werden nicht oder nur unzureichend beendet. Die Betrüger fordern dennoch eine Zahlung oder versuchen sich auch Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, um die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen.

Tipps der Polizei:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Unterschriften sind nie "reine Formsache". - Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu, denn wenn Sie unterschreiben, schließen Sie einen Vertrag, ein verbindliches Rechtsgeschäft ab. - Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert gegebenenfalls die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts. - Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.

