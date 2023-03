POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch in Wittmund: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2022 des PK Wittmund

Landkreis Aurich (ots) - Aurich - Autofahrer durch Explosion im Fahrzeug verletzt Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Aurich durch eine Explosion in seinem mit Gas betriebenen Fahrzeug verletzt worden. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Volvo auf der Kirchdorfer Straße unterwegs, als es nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts an der eingebauten Gasanlage während der Fahrt zu einer ...

