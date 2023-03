Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfall im Kreisverkehr

Wittmund - Pedelec-Fahrer verletzt

Wittmund - Unfallflucht

Wittmund - Auto beim Rangieren beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfall im Kreisverkehr

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Montagmorgen ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Gegen 10 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 81 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Esenser Straße in den Kreisverkehr und übersah beim Verlassen des Kreisels in Richtung Innenstadt einen 68-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 68-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Wittmund - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 30 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wittmund von einem Auto erfasst worden. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Esenser Straße, als eine entgegenkommende 40-jährige Nissan-Fahrerin links in die Industriestraße abbiegen wollte und ihm die Vorfahrt nahm. Sie stießen zusammen. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Wittmund - Unfallflucht

In der Osterstraße in Wittmund kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 6.40 Uhr und 13.20 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen schwarzen Mazda 5, sodass er den Außenspiegel des Mazda beschädigte. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Auto beim Rangieren beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich am Montag im Dohuser Weg in Wittmund ereignet. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen 7.45 Uhr und 13.30 Uhr vermutlich beim Rangieren gegen das Heck eines geparkten blauen VW Golf Plus. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell