Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - E-Scooter auf Parkplatz entwendet

Norden - Kraftstoff gestohlen

Südbrookmerland - Auto auf Pendlerparkplatz beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein E-Scooter wurde am Montag in Norden entwendet. Unbekannte betraten nach ersten Erkenntnissen zwischen 17 Uhr und 21 Uhr einen Schotterparkplatz in der Westerstraße und entwendeten einen E-Scooter der Marke "Egret", welcher unter einem Dach abgestellt war. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Auf einer Baustelle in Norden kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Der Tankdeckel eines Baggers wurde auf einem Feld an der Greetsieler Straße gewaltsam geöffnet. Aus dem Tank zapften die Täter etwa 150 Liter Kraftstoff ab. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Georgsheil ein Auto beschädigt. Am Montag zwischen 6.10 Uhr und 20.10 Uhr wurden auf dem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße ein Außenspiegel und die Heckscheibe eines VW Golf demoliert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

