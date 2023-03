Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorweg - Unfall mit vier Leichtverletzten/Friedeburg - Berauscht und ohne Führerschein

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Moorweg - Unfall mit vier Leichtverletzten

Am Sonntag hat es einen Unfall in Moorweg gegeben. Gegen 18 Uhr fuhr ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer mit zwei Beifahrerinnen auf der Auricher Straße in Richtung Aurich. Auf Höhe Neufalstenhausener Straße wollte der Autofahrer nach links abbiegen. Ein dahinter befindlicher 48-jährige VW Touran-Fahrer wollte in diesem Moment nach ersten Erkenntnissen überholen und stieß mit dem Golf zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die beiden Autofahrer sowie die beiden 19- und 20-jährigen Mitfahrerinnen des Golfs wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Friedeburg - Berauscht und ohne Führerschein

In der Nacht zu Montag haben Polizeibeamte einen 23-jährigen Autofahrer in Friedeburg angehalten. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und er zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

