POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 26.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Geldbörse aus einer Handtasche entwendet

Am Samstagvormittag, zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr, kam es zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer Handtasche. Eine aus Aurich stammende 68-jährige Frau hatte sich in der Zeit in einem Discounter in der Raiffeisenstraße in Aurich befunden. Beim Verlassen des Marktes stellte sie fest, dass sich ihre schwarze, längliche Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befunden hatte, die sie im Markt durchgängig bei sich hatte. In der Geldbörse hatte sich eine nicht geringe Menge an Bargeld befunden. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

In den frühen Morgenstunden von Samstag befuhr ein 33-jähriger aus der Krummhörn stammender Pkw-Führer in Südbrookmerland die Ostvictorburer Straße in Richtung der Einmündung zur Tom-Brook-Straße. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den an der Tom-Brook-Straße verlaufenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei schwer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme räumte er einen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt ein. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, eine Verkehrsunfallanzeige inklusive einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, hier infolge von Alkohol, wurde gefertigt. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Samstagabend, kurz nach 22:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Führer in Aurich die Straße Breiter Weg und wollte nach rechts auf die Von-Jhering-Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine bevorrechtigte, den Radweg benutzende Radfahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierdurch erlitt die aus Aurich stammende 20-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen und musste in eine umliegende Klinik verbracht werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Sonstiges

Stedesdorf - Brand eines Radladers

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Hauptstraße geriet am Samstag, gegen 14:20 Uhr, ein Radlader in Brand. Der Radlader brannte fast vollständig aus. Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den brennenden Radlader. Betriebsstoffe vermischten sich anschließend mit dem Löschwasser, sodass die Untere Wasserbehörde des Landkreises Wittmund hinzugezogen wurde. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, fünfstellige Summe. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

