Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedrichsgroden - Unfallflucht/Friedeburg - Schwerer Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedrichsgroden - Unfallflucht

Am Donnerstag hat es eine Verkehrsunfallflucht in Friedrichsgroden gegeben. Gegen 13 Uhr fuhr ein derzeit unbekanntes Wohnmobil auf der L6 in Richtung Esens. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Wohnmobilfahrer sich nicht an das Rechtsfahrgebot. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Crafter. Nach dem Unfall setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt Richtung Esens unerlaubt fort, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 zu setzen.

Friedeburg - Schwerer Unfall

Am Donnerstag hat es in Friedeburg einen schweren Unfall gegeben. Eine 68-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf der Friedeburger Straße in Richtung Friedeburg, als sie gegen 15.30 Uhr nach links von der Straße abkam. Sie landete im angrenzenden Straßengraben. Am Auto entstand ein Totalschaden und die Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell