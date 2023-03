POL-AUR: Aurich - Betrunken gefahren/Norden - Ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Auf frischer Tat ertappt In der Nacht auf Freitag wurde versucht, in ein Restaurant in Norden einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie eine männliche Person dabei war, sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Norddeicher Straße zu verschaffen. Als dies misslang, beschädigte der Täter einen vor dem Lokal stehenden Getränkekühlschrank und ...

mehr