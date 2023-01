Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierter Fahrer verursacht hohen Sachschaden.

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

(MS/PP) In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte der Fahrer eines Audis an insgesamt drei geparkten Fahrzeugen einen hohen Sachschaden. Der 53-jährige Bielefelder befuhr gegen 02:00 Uhr die Voltmannstraße in Richtung Universität. In Höhe der Hausnummer 198 touchierte er einen, am der rechten Fahrbahnrand abgestellten, Skoda Fabia. Dieser stieß infolgedessen mit einer Straßenlaterne zusammen. Im weiteren Verlauf prallte der Audi in eine ebenfalls geparkte Mercedes S-Klasse. Diese wurde durch den Aufprall in ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben, wodurch weitere erhebliche Beschädigungen an beiden Fahrzeugen entstanden. Anschließend setzte der Bielefelder seine Fahrt mit seinem stark beschädigten Audi fort. Im Zuge der Fahndungsmaßnahen konnte der Fahrzeugführer in der Nähe der Unfallstelle angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle des 53-jährigen konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde sein Führerschein sichergestellt. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten von ca. 90 Minuten war die Voltmannstr. einspurig befahrbar. Noch nicht polizeilich erfasste Zeugen möchten sich unter 0521-5450 melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell