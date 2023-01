POL-BI: PKW-Aufbrecher trägt Kiste Bier davon

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Eine Gruppe von vermutlich drei Tätern ging in der Nacht auf Donnerstag, 12.01.2023, auf Beutezug in der Kleingartenanlage Kammerratsheide und stahl mehrere Werkzeuge. Laut polizeilichen Erkenntnissen hielt sich das Trio im Zeitraum von 00:57 Uhr bis 2:04 Uhr an einer der Gartenlauben auf. Einer von ihnen war circa 25 bis 35 Jahre alt und hatte ein südländisches ...

