POL-PDMY: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Nordschleife

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Johannisberg (ots) - Am Nachmittag des 04.06.2022 brach in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Johannisberg, ein Emu aus dem Gehege aus. Bei der Flucht verletzte es sich mehrfach. Als das Emu dann schließlich eingefangen werden konnte, verendete das Tier vermutlich aufgrund der erlittenen Verletzungen und der bei der Flucht erlittenen Stressbelastung. Warum das Tier ausbrach ist unbekannt, vermutlich ...

mehr