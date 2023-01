Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnstadt (ots)

Ein 17-Jähriger fuhr heute Morgen gegen 05.40 Uhr mit seinem Rad die Stadtilmer Straße in Richtung Dornheim. Kurz hinter dem Ortsausgang überholte der Fahrer eines unbekannten Pkw den jungen Fahrer und scherte aufgrund von Gegenverkehr wieder zu früh ein. Dabei wurde das Fahrrad leicht am Vorderreifen berührt, was den 17-Jährigen zum Straucheln brachte. Er verlor die Kontrolle über sein Rad, stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, u.a. den Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr, die Angaben zum Unfallverursacher und dem Hergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0008444/2023 entgegengenommen. (ah)

