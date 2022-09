Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Abfalleimer angezündet - Flammen greifen auf Garage über

Nettetal-Lobberich (ots)

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen hat ein Zeuge gemeldet, dass am Doerkesplatz in Lobberich ein Abfalleimer brenne.

Der Mann war zufällig vorbeigekommen und hatte Polizei und Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen allerdings bereits auf eine Garage übergegriffen, zudem waren zwei in der Nähe geparkte Autos durch die Hitzeeinwirkung beschädigt worden. In der Garage verbrannten dort untergebrachte Möbel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen am Doerkesplatz in Lobberich gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (827)

