LPI-GTH: Berauscht auf dem E-Scooter

Gotha (ots) - Gestern führte die Polizei Gotha am späten Nachmittag auf der L 2147 zwischen Gotha und Seebergen Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h wurde ein Audi-Fahrer mit 172 km/h gemessen. Bei weiteren 482 passierten Fahrzeugen wurden 12 Beanstandungen registriert. Auf den Audi-Fahrer wartet zumindest ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. (ah) Rückfragen bitte an: ...

