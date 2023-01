Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Fahrradfahrer umfährt rote Ampel

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.01.23, gegen 16.00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer in Waldkirch die Freiburger Straße in Richtung Postkreuzung. Als die Ampel an der Kreuzung auf Rot schaltete, wich der Fahrradfahrer - vor einem Streifenwagen fahrend - kurzerhand auf den Gehweg aus und bog auf diesem nach rechts in die Freie Straße ein. Wenige Meter später fuhr er dann wieder vom Gehweg auf die Straße. Die dahinterfahrende Polizeistreife konnte dem Radfahrer daraufhin umgehend ein Bußgeld erteilen.

