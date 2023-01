POL-FR: Bad Krozingen/B 3 (Ortsumfahrung): Pkw bei Durchfahrt unter einer Brücke auf der B 3 von Stein getroffen

Freiburg (ots) - Unter Vorhalt einer Waffe die Bewohner eines Einfamilienhauses beraubt haben Unbekannte am Mittwochabend, 04.01.2023, in Freiburg-Tiengen. Nach aktuellem Ermittlungsstand klingelten zwei Männer um circa 19.25 Uhr an der Haustür und gaben sich als Paketboten aus. Nachdem ihnen die Tür geöffnet wurde, bedrohten die Täter die zu diesem Zeitpunkt in ...

mehr