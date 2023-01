POL-FR: Freiburg-Tiengen: Bewohner eines Einfamilienhauses von Unbekannten beraubt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Silvesternacht, 31.12.2022 auf 01.01.2023 zwischen 18.00 - 08.00 Uhr, kam es in der Bundesstraße in Kirchzarten-Zarten zu einem vollendeten Einbruch in einen Gasthof und zu einem versuchten Einbruch in eine benachbarte Kapelle. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei Bargeld. Die Polizei bitten Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige ...

