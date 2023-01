Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Unbekannte brechen in Gasthof in Bundesstraße ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Silvesternacht, 31.12.2022 auf 01.01.2023 zwischen 18.00 - 08.00 Uhr, kam es in der Bundesstraße in Kirchzarten-Zarten zu einem vollendeten Einbruch in einen Gasthof und zu einem versuchten Einbruch in eine benachbarte Kapelle. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei Bargeld.

Die Polizei bitten Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können zur Tageszeit beim Polizeiposten Kirchzarten, Tel. 07661 979190, oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Süd, Tel. 0761 882-4421, mitgeteilt werden.

Jb/oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell