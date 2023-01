Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: unklarer Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montag, 02.01.2023, gegen 16.10 Uhr, die Hebelstraße, wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen und sich mit ihrem Audi Cabriolet wohl hinter zwei an der geschlossenen Bahnschranke wartenden Fahrzeuge einreihen. Aufgrund eines von der Bahnhofstraße nach links in die Hebelstraße abbiegenden und vorfahrtsberechtigten Fahrzeug soll die Audi-Fahrerin an der Einmündung angehalten haben. Dabei sei ihr eine 60-Jährige mit ihrem VW Golf hinten aufgefahren. Gemäß der Golf-Fahrerin sei es zum Unfall gekommen, da die Audi-Fahrerin zu weit im Einmündungsbereich gestanden habe, wegen dem abbiegenden Fahrzeug zurücksetzen musste und dann gegen ihren VW Golf gefahren sei. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Betroffenen sucht das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

