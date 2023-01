Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Wallbach: Unbekannte stecken Paket mit Zeitungen in Brand

An der Haltestelle "Kirche" wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 02./03.01.2023, ein Stapel mit rund 20 Zeitungen von Unbekannten in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Wallbach rückte gegen 03.10 Uhr an und löschte den Brand. Durch die Rußentwicklung wurde die verputzte Wand an der Haltestelle verschmutzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Durch die massive Bauweise bestand für das Bauwerk keine Gefahr. In der gleichen Nacht wurde in der Hauptstraße an der Haltestelle "Rathaus" versucht ein Buch aus dem dortigen Bücherschrank zu entzünden. Dies gelang den Unbekannten nicht. Ein Tatzusammenhang der beiden Vorfälle könnte bestehen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen übernommen.

