POL-FR: Bad Säckingen: Auto auf Discounter Parkplatz angefahren - Polizei bittet Hinweisgeber sich zu melden

Ihren Toyota Corolla parkte am Dienstag, 03.01.2023 gegen 08.30 Uhr eine 50 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Discounters in der Güterstraße. Als sie gegen 16.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der Stoßstange hinten links beschädigt. Vermutlich von einem Zeugen wurde ein Zettel mit einem Auto-Kennzeichen, welches die Stoßstange angefahren haben soll, an der Windschutzscheibe angebracht. Dieser Hinweisgeber wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

