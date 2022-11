POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Soest (ots) - Am 24. November, um 02.50 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomat in der Straße Canadischer Weg aufzubrechen. Ein Zeuge, der sich an dem Automat Zigaretten ziehen wollte, überraschte zwei Männer, die mit Werkzeugen am Gehäuse hantierten, um an die Tabakwaren zu gelangen. Durch die Ansprache des Zeugen aufgeschreckt, ließen die Diebe von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Sankt-Lorenz-Weg. Zeugen, die Hinweise zu ...

