Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Automaten in Esslingen-Zell aufgebrochen

Esslingen (ots)

In der Nacht von Montag (31.10.2022) auf Dienstag (01.11.2022) brachen bislang unbekannte Täter zwei Automaten am Bahnhof Esslingen-Zell auf. Die bislang unbekannten Täter brachen bisherigen Informationen zufolge in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Getränke- und einen Süßwarenautomaten am Bahnsteig 3/4 des Bahnhofs Esslingen-Zell auf. Hierbei beschädigten sie die beiden Automaten offenbar derart, dass sie nicht mehr funktionsfähig waren. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe, sowie der Wert und die Art der entwendeten Süßwaren und Getränke ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche die Tat oder die Täter in der Nacht von Montag (31.10.2022) auf Dienstag (01.11.2022) beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711 870350 zu melden.

