BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter attackiert Reisende

Tübingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schubste am gestrigen Morgen (24.10.2022) in der Unterführung des Tübinger Bahnhofs eine junge Frau, welche dadurch stürzte und sich verletzte. Gegen 08:30 Uhr am gestrigen Montag (24.10.2022) wurde eine 22-Jährige in der Unterführung am Treppenaufgang Hegelstraße derart von einem unbekannten Täter gestoßen, dass sie gegen die Treppe stürzte und sich am Kopf ...

