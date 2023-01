POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - An der Haltestelle "Kirche" wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 02./03.01.2023, ein Stapel mit rund 20 Zeitungen von Unbekannten in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Wallbach rückte gegen 03.10 Uhr an und löschte den Brand. Durch die Rußentwicklung wurde die verputzte Wand an der Haltestelle verschmutzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund ...

