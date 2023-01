POL-FR: Schopfheim: Brand eines Altkleidercontainers - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montag, 02.01.2023, gegen 16.10 Uhr, die Hebelstraße, wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen und sich mit ihrem Audi Cabriolet wohl hinter zwei an der geschlossenen Bahnschranke wartenden Fahrzeuge einreihen. Aufgrund eines von der Bahnhofstraße nach links in die Hebelstraße abbiegenden und ...

mehr