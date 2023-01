Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Feueralarm durch vergessenen Topf auf Kochplatte ausgelöst

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.01.2023, wurden Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz gegen 22.00 Uhr über einen Brandalarm in der Brandenburger Straße in Denzlingen verständigt. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort feststellen, dass es ein auf einer Kochplatte vergessener Topf war, dessen Qualm den Rauchmelder in der Wohnung aktivierte. Die Wohnung war verraucht, Schaden entstand jedoch nicht. Da in der betroffenen Wohnung niemand anwesend war, mussten Polizei und Feuerwehr die Türe gewaltsam öffnen und im Anschluss wieder verschließen.

