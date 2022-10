Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rollerfahrer vor Polizeikontrolle geflüchtet - wer kann Hinweise geben?

Lippe (ots)

Am Montagabend (24. Oktober 2022) gegen 21.10 Uhr fiel zwei Streifenbeamten, die auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Bielefeld unterwegs waren, auf Höhe der Sylbacher Straße ein Rollerfahrer auf, der sehr schnell fuhr. Als dieser die Polizei hinter sich bemerkte, flüchtete er in die Liemer Straße und kam dort mit seinem Roller zu Fall. Die Beamten stoppten, um dem Fahrer Hilfe zu leisten, doch dieser hob sein Kleinkraftrad schnell auf, um seine Flucht fortzusetzen. Er missachtete sämtliche Zeichen und Weisungen der Polizei, so dass diese ihn weiter über die Lemgoer Straße in Richtung Schötmar verfolgten. Sein Fluchtweg führte weiter über die Straße "Wasserfuhr" in Richtung Beetstraße, anschließend bog er über einen Gehweg in Richtung Schulzentrum Lohfeld ein. Da hier eine weitere direkte Verfolgung der Einsatzkräfte nicht möglich war, verloren sie den Sichtkontakt zum Rollerfahrer. Im Rahmen der Fahndung fanden sie den Roller samt Helm im Bereich "Wasserfuhr" im Gebüsch, nachdem der Fahrer offensichtlich wiederholt gestürzt war und seine Flucht nun zu Fuß fortsetzte. Fahrzeug und Helm wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen laufen. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter 05231 6090 zu melden.

