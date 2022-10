Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dieb ergaunert Rucksack aus Rollator in Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr zu einem Diebstahl in der Straßenbahn der Linie 1. Ein 80-jähriges Ehepaar nutze diese und begab sich mit ihrem Rollator in die Bahn. Ihre Wertsachen hatten sie in einen Rucksack gelegt und packten diesen in den mitgeführten Rollator. Der Rucksack wurde in einem günstigen Moment von einem anderen Fahrgast an sich genommen. Anschließend flüchtete dieser aus der Bahn in unbekannte Richtung. Der Dieb konnte durch das Ehepaar wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, schmal gebaut, wenig helle Haare, kein Bart, keine Brille und ein vernarbtes Gesicht.

Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Sollten Zeugen hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621-33010.

