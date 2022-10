Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Unfallflucht in Pfaffengrund - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Samstag im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 12.40 Uhr wurde der MiniCooper einer 21-Jährigen beschädigt. Diese parkte ihr Fahrzeug für kurze Zeit in der Eppelheimer Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie am rechten hinteren Kotflügel einen Unfallschaden fest. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden unter: 0621 174 1700.

