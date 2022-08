Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfallflucht - Fahrer überschlägt sich mit PKW und flüchtet im Anschluss

Sinsheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 4283 von Neckarbischofsheim kommend i.R. Steinsfurt. Hierbei meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Fiat, welcher im Kurvenbereich auf dem Dach lag. Der Fahrer war vor Ort und gab an, dass er einen Abschleppdienst bereits informiert habe. Dennoch rief die Verkehrsteilnehmerin die Polizei und informierte diese darüber. Vor Ort angekommen, lag der PKW an Ort und Stelle und vom Fahrer fehlte jede Spur. Eine Absuche des Umfeldes durch einen Polizeihubschrauber und weitere Einsatzkräfte verlief ohne Ergebnis. Im Fahrzeuginneren wurden Identitätsdokumente aufgefunden. Was die Unfallursache war und ob sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt hat, ist derzeit noch unklar. Der PKW wurde sichergestellt und die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261-6900 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell