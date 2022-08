Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Bergheim: Unklarer Unfallhergang - Zeugen und verunfallter Radfahrer gesucht

Heidelberg/Bergheim (ots)

Am frühen Samstagabend gegen 17:30 Uhr kam es an der Kreuzung Sofienstraße/Plöck zu einem Unfall zwischen einem Ford und einem bisher unbekannten Radfahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Ford-Fahrer beim Abbiegen von der Sofienstraße in die Straße "Plöck" dem Radfahrer die Vorfahrt genommen haben. In der Folge musste der Radfahrer stark bremsen und fiel hierbei vom Rad. Sowohl der Radfahrer als auch der Ford-Fahrer entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle. Eine unabhängige Zeugin meldete der Polizei das Geschehen. Bei der Überprüfung des näheren Umfelds durch die Polizei konnte der Fahrer eines Fords festgestellt werden, welcher als Unfallverursacher infrage kommt. Dieser machte jedoch keine weiteren Angaben zum Unfallhergang. Der ebenfalls am Unfall beteiligte Radfahrer konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: braunes Rennrad, kurze Hose, blaues T-Shirt, Sonnenbrille, dunkle, lockige Haare. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

