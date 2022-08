Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20 und 12 Uhr überkletterten bisher unbekannte Täter in der Tinqueux-Allee einen Zaun und gelangten so auf das Gelände eines Vereinsheims. Dort öffneten die Unbekannten zunächst eine Garage und versuchten danach eine Metalltür aufzuhebeln. An der Tür entstanden deutliche Schäden durch die Hebelwirkung, jedoch gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

