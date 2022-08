Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Präparierte Tierköder ausgelegt, Hund in Klinik - Polizei sucht nach Zeugen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 11 Monate alter Hund musste am späten Samstagabend in einer Tierklinik notoperiert werden - er hatte zuvor ein mit Draht präpariertes Wurststück verschluckt.

Der Halter des Hundes ging gegen 23.45 Uhr Am Mühlrain Gassi als er bemerkte, dass sein Vierbeiner etwas vom Boden aufnahm und gleich darauf verschluckte, noch bevor er darauf reagieren konnte. An der Bordsteinkante waren mehrere Stücke Wurst ausgelegt, wobei in diese offenbar ein Draht reingedrückt wurde. Der junge Hund wurde nur wenig später in einer Tierklinik operiert, dabei wurde der Draht entfernt. Der 11 Monate alte Vierbeiner hat die Operation überstanden.

Die Polizeihundeführerstaffel hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die ausgelegten Köder wurden entfernt und mehrere Drähte daraus sichergestellt.

Zeugen, die möglicherweise ebenfalls betroffen waren oder Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an das Polizeirevier Neckargemünd zu wenden. Zudem suchen die Beamten eine Zeugin, die ebenfalls in der Nacht mit zwei Hunden Am Mühlrain spazieren ging und auf die Köder aufmerksam wurde. Die Frau soll die Köder zur Sicherheit anderer eingesammelt haben.

