Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 21.08.2022 gegen 21:15 Uhr kam es im Bereich der Lameystraße in Mannheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden zwei Männer verletzt und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. Im Rahmen der anschließenden, umfangreichen Fahndung konnten fünf verdächtige Personen festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer weiteren Auseinandersetzung am Mannheimer Wasserturm, die wenige Minuten vor dem geschilderten Konflikt gemeldet worden war. Zeugen beider Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174-4444 in Verbindung zu setzten. Die Ermittlungen zum Vorfall sind durch die Kriminalpolizei aufgenommen worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell