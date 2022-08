Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Neckargemünd (ots)

Am Sonntag kam es im Bannholzweg zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Hierzu hebelte die unbekannte Täterschaft mittels unbekanntem Werkzeug die Tür zur Wohnung auf und verschaffte sich so Zutritt. In der Wohnung wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Aus einem Tresor wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der genaue Betrag muss erst noch ermittelt werden und steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd in Verbindung zu setzen. Tel.: 06223-92540.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell