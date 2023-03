Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 25.03.2023

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich

Handfester Familienstreit - Am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, kam es in Aurich zu einem Streit zwischen einem 55-jährigen Vater und seinem 23-jährigen Sohn. Der Vater soll den Sohn zuvor mit einem Messer bedroht haben, woraufhin der Sohn seinen Vater zu Boden stieß, ihn dabei verletzte und zusätzlich noch bedrohte. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aurich

Pkw entwendet und mit falschen Kennzeichen versehen - Am frühen Samstagmorgen haben unbekannte Täter einen Pkw in der Tannenbergstraße entwendet. Nach kurzer Fahndung konnte der Pkw schließlich vom Eigentümer selbst im Auricher Stadtgebiet wiedergefunden werden. An diesem haben sich allerdings Kennzeichen befunden, die die Täter offenbar ebenfalls im Stadtgebiet entwendet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Aurich

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Pkw in der Rhododendronstraße die Seitenscheibe eingeschlagen und einen Rucksack daraus entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Wenn Zeugen Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich unter 04941/606-215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich

Diebstahl aus Arztpraxis - Aus einer Arztpraxis in der Burgstraße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr von zwei unbekannten Tätern ein Paket mit Flüssigkeiten entwendet. Diese Flüssigkeiten wurden dann später durch die Täter in der Tiefgarage unter dem Marktplatz ausgeschüttet. Zeugen, die eventuelle Beobachtung gemacht haben, können sich unter 04941/606-215 bei der Polizei Aurich melden.

Aurich

Geldbörse aus Arbeitshose gestohlen - In einem Verbrauchermarkt an der Wallinghausener Straße haben unbekannte Täter einem Kunden die Geldbörse aus der Beintasche der Arbeitshose entwendet und damit anschließende Einkäufe in anderen Märkten im Stadtgebiet getätigt. Der Diebstahl blieb vom Geschädigten zunächst unbemerkt. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Aurich unter 04941/606-215 mitzuteilen.

Aurich

Pkw-Seitenspiegel beschädigt - Unbekannte Täter haben an einem Pkw in der Fritz-Reuter-Straße in Aurich den Außenspiegel beschädigt. Die Tatzeit liegt hierbei zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitag, 18:30 Uhr. Sollten Zeugen diesen Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten, sich unter 04941/606-215 mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich

Pkw unter Drogeneinfluss geführt - Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet stellten Polizeibeamte am späten Freitagnachmittag bei einem 26-jährigen Pkw-Führer eine Drogenbeeinflussung fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem eingeleiteten Verfahren verantworten.

Wiesmoor

Anhänger löst sich während der Fahrt - Am späten Freitagnachmittag befuhr ein Pkw mit Anhänger die Hauptwieke Süd. Beim Übergang zur Hauptwieke Nord löste sich plötzlich der mitgeführte Anhänger vom Pkw und stieß gegen einen nachfolgenden Pkw. Dabei entstand Sachschaden am Anhänger und an dem Pkw. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott Fahren unter Drogeneinfluss - In der Nacht zu Samstag wurde in Upgant-Schott ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Rechtsupweg im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Norden

Verkehrsunfallflucht - Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Baumaktes in Norden (Nadörst) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparkter Audi A6 beschädigt worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

