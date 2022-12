POL-PPRP: Verkehrsunfall auf der Autobahn, Hergang lückenhaft - Zeugenaufruf!

Ludwigshafen (ots) - Bereits am späten Sonntagabend (11.12.2022), gegen 23:30 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter mehrere, vor einem Wohnhaus in der Emy-Roeder-Anlage in Rheingönheim stehende, Mülltonnen an. Durch einen Anwohner wurde der Brand rechtzeitig entdeckt, sodass das Feuer nicht auf ein neben den Mülltonnen geparktes Motorrad übergriff. An der ...

