Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am späten Sonntagabend (11.12.2022), gegen 23:30 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter mehrere, vor einem Wohnhaus in der Emy-Roeder-Anlage in Rheingönheim stehende, Mülltonnen an. Durch einen Anwohner wurde der Brand rechtzeitig entdeckt, sodass das Feuer nicht auf ein neben den Mülltonnen geparktes Motorrad übergriff. An der Hausfassade hatten die Flammen bereits erste Spuren hinterlassen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 600 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und/oder hat zur genannten Zeit im Bereich Emy-Roeder-Anlage verdächtige Personen beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell