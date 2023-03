Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Studium bei der Polizei? Infoabend für Schüler und Schülerinnen sowie Eltern

Gifhorn (ots)

In der Luft, auf dem Wasser, im Streifenwagen, auf einem Pferd, mit einem Hund oder auch in einer Spezialeinheit, die Verwendungsmöglichkeiten als Polizistin oder Polizist bei der Polizei Niedersachsen sind vielfältig. Für alle Interessierten des Polizeiberufs bieten wir daher zwei Infoveranstaltungen an. Alle Fragen rund um das Thema Studium bei der Polizei werden dabei durch unser Team der Nachwuchsgewinnung beantwortet.

Der erste Termin, am 21. März, ist für Eltern interessierter Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Am Folgetag, dem 22. März, stehen wir für die Fragen potentieller Bewerber und Bewerberinnen zur Verfügung, die vor dem Abitur, Fachabitur oder Realschulabschluss stehen. Es können sich auch jüngere Schülerinnen und Schüler, ab der 8. Klasse anmelden.

Beide Veranstaltungen starten um 19:00 Uhr und enden gegen 21:00 Uhr. Die Teilnahme ist unter der Mailadresse auf@pi-gf.polizei.niedersachsen.de anzumelden. Bei einer hohen Nachfrage wird eine Folgeveranstaltung angeboten. Fragen zu den Veranstaltungen können ebenfalls an diese Mailadresse gesandt werden.

Weitere Informationen zum Studium und dem Beruf sind unter www.polizei-studium.de zu finden.

