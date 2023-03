Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Mann bei Unfall verletzt/Aurich - Unter Alkoholeinfluss gefahren/Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Mann bei Unfall verletzt

Am Samstagabend kam es in Marienhafe zu einem Unfall. Gegen 18 Uhr fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer auf der Straße Tjücher Moorthun in Richtung Brookmerlander Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Auto und landete im Straßengraben. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein 36-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Aurich - Unter Alkoholeinfluss gefahren

In der Auricher Innenstadt haben Polizisten am Sonntagnachmittag einen Autofahrer aufgrund eines Gurtverstoßes kontrolliert. Ein zudem durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den aufgekommenen Verdacht der Beamten, dass der 44-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der Test bestätige eine Atemalkoholkonzentration von über 0,7 Promille.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in Aurich. Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW auf der Spaalstraße. Als sie gegen 14.50 Uhr die Kreuzung in Höhe Gasthaushelmer überqueren wollte, nahm ihr ein derzeit unbekannter Autofahrer von links die Vorfahrt. Es gab einen Zusammenstoß, doch der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung Tannenhausen fort. Das unfallflüchtige Fahrzeug soll ein bläulicher oder grüner Opel mit Norder Kennzeichen sein. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell