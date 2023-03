POL-AUR: Wirdum - Einbruch/Großheide - Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Geldbörse aus einer Handtasche entwendet Am Samstagvormittag, zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr, kam es zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer Handtasche. Eine aus Aurich stammende 68-jährige Frau hatte sich in der Zeit in einem Discounter in der Raiffeisenstraße in Aurich befunden. Beim ...

mehr