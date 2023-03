Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen dringend gesucht

Aurich (ots)

Nach einem Taschendiebstahl am 5. März in Aurich sucht die Polizei weiterhin zwei Zeugen. Es handelt sich bei den gesuchten Zeugen um einen Mann und eine Frau, die am Sonntag, 05.03.2023, gegen 17.50 Uhr gemeinsam im Bereich Schloßplatz / Hoher Wall fußläufig unterwegs waren. Sie unterhielten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz nach dem Taschendiebstahl mit dem 84-jährigen Opfer. Vermutlich können sie wichtige Hinweise für die Ermittlungen geben. Der Mann und die Frau werden daher gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Link zur Erstmeldung vom 06.03.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5456824

