POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Aurich (ots)

Am Sonntag wurde eine Seniorin in der Auricher Innenstadt bestohlen. Die 84-Jährige schob ihr Fahrrad durch die Straße Hoher Wall. Auf Höhe einer dortigen Buchhandlung griffen gegen 17.50 Uhr unvermittelt zwei männliche Personen in ihren Fahrradkorb und entwendeten einen schwarzen Beutel mit bunter Aufschrift, inklusiver ihrer Wertsachen. Im Anschluss flüchteten beide Täter fußläufig durch die Innenstadt. Die Seniorin nahm noch auf ihrem Fahrrad fahrend die Verfolgung auf, verlor die Täter aber aus den Augen. Im Anschluss daran unterhielt sich die Frau noch mit zwei Zeugen über die Tat. Diese beiden Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

